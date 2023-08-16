Общество 16 августа 2023, 15:42 Детсады Татарстана с сентября перейдут на единую систему воспитания

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Дошкольные учреждения Татарстана перейдут на единую систему воспитания. Такой переход состоится 1 сентября 2023 года во всех детских садах России, рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, сообщил сайт inkazan.ru.

По его словам, 40% новой учебной программы состоит из регионального компонента. Так, детям будут прививать интерес к культуре и традициям республики, а также любовь к малой родине.

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Хадиуллин также отметил, что в регионе функционируют семь инклюзивных детских садов.