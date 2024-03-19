Общество 19 марта 2024, 16:28 Детсады и вузы обязали вывешивать флаги России Госдума обязала детские сады и вузы поднимать российские флаги с 1 сентября Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российские флаги на своих зданиях и территориях. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ранее требование о постоянном размещении Государственного флага распространялось только на школы. Теперь оно касается всех образовательных учреждений.

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«С 1 сентября 2024 года все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг», — указано на сайте.

Триколор должен находиться там постоянно.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Авторы инициативы уточнили: использование триколора формирует у детей духовно-нравственные ценности.

Сейчас в школах каждая неделя начинается с государственного гимна и торжественного подъема флага страны. Подобная традиция существовала еще в дореволюционной России.