Детсады и школы Якутска не пустят родителей на новогодние утренники

Власти Якутска разрешили проводить новогодние утренники в школах и детских садах при условии, что там не будет посторонних людей, в том числе родителей. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на соответствующий приказ городского управления образования.

«Для обеспечения безопасного проведения новогодних праздников в детских образовательных учреждениях необходимо исключить пребывание посторонних лиц на их территории. На мероприятиях рядом с детьми должны находиться воспитатели и учителя», — говорится в документе.

Также на праздники не допустят фотографов и аниматоров. Городские власти запретили объединять в одном помещении сразу несколько классов. Завершиться празднование Нового года должно не позднее 20:00.