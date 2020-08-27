Видео с китайскими малышами, играющими в мячи, напугало пользователей Twitter. Американцы и жители других стран увидели в слаженной и четкой игре детей готовность маршировать и завоевывать мир.

На видео группа детсадовцев играет с мячами: дети должны перемещаться по кругу по часовой стрелке, при этом отбивая и ловя по два мяча сразу. И у них это отлично получается. Однако не все оценили умение работать в команде и слаженную координацию движений малышей. В комментариях появились предположения, что вот из-за такой подготовки Китай скоро завоюет мир.

«Похоже, они учат новое поколение быть продвинутыми солдатами или что-то в этом роде», — поделился мнением один из пользователей Twitter.

Ролик посмотрели уже более 250 миллионов человек. Конечно, есть и те, кто восхищается умениями ребят.

«Я всегда удивляюсь, почему студенты из Китая такие умные. Когда я вижу такие видео, то понимаю, почему», — написал один из пользователей Twitter в комментарии к посту с видео.