Детсадовцам из Ржева устроили экскурсию в продуктовый магазин
О цели мероприятия сайту радиостанции «Говорит Москва» рассказала начальник отдела образования администрации Ржева Ирина Иноземцева. Посещение социальных объектов предусмотрено основной образовательной программой дошкольного учреждения.
«Поэтому воспитанники дошкольного образовательного учреждения посетили магазин», — заметила Иноземцева.
По ее словам, супермаркет стал уже третьим объектом, куда привели детей из сада № 29. Они уже побывали на почте и в библиотеке.
Об экскурсии в «Магнит» отдел образования администрации Ржева отчитался 17 января, разместив в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с прогулки.
«Сотрудники магазина доброжелательно встретили детей и в доступной форме провели интересную экскурсию по бакалее», — говорилось в подписи к снимкам.