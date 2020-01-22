Детсадовцам из Ржева устроили экскурсию в продуктовый магазин

Воспитанники одного из детских садов Ржева побывали с экскурсией в продуктовом магазине. Городские власти пояснили необычный выбор педагогов — дети получают представление о разных профессиях.

О цели мероприятия сайту радиостанции «Говорит Москва» рассказала начальник отдела образования администрации Ржева Ирина Иноземцева. Посещение социальных объектов предусмотрено основной образовательной программой дошкольного учреждения.

«Поэтому воспитанники дошкольного образовательного учреждения посетили магазин», — заметила Иноземцева.

Источник фото: «ВКонтакте»

По ее словам, супермаркет стал уже третьим объектом, куда привели детей из сада № 29. Они уже побывали на почте и в библиотеке.

Об экскурсии в «Магнит» отдел образования администрации Ржева отчитался 17 января, разместив в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с прогулки.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Сотрудники магазина доброжелательно встретили детей и в доступной форме провели интересную экскурсию по бакалее», — говорилось в подписи к снимкам.