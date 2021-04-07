Детсад закрыли в отдаленном районе Тюмени

Жители Тюмени рассказали в соцсетях, что в микрорайоне Утешево экстренно закрывают единственный работающий детский сад № 151. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, воспитанников временно переведут в другие дошкольные учреждения. Отмечается, что дальнейшая судьба закрытого детсада пока неизвестна. «По результатам инструментального обследования 3 корпуса детского сада № 151 принято решение о прекращении использования данного здания в образовательных целях, объект законсервировать до принятия решения о целесообразности проведения капитального ремонта или сноса здания», — уточнили представители городской администрации.