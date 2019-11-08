Детсад строгого режима. В Перми воспитатели били детей и кричали на них матом

В Перми воспитатели частного сада изводили детей, занимались рукоприкладством и ругались на них матом. Родители одного из мальчиков записали на диктофон то, что происходило в садике, и рассказали «360» подробности этой истории.

Инцидент произошел на прошлой неделе в одном из учреждений местной сети «Маленькая страна». Всего в Перми их действует пять, сказано на сайте сети.

«„Маленькая страна“ — ясли-сад, созданный с огромной любовью к малышам… Мы создаем атмосферу уюта и заботы, безопасности, спокойствия и радости для наших малышей», — говорится в презентации.

Однако в саду по улице Лобвинская что-то пошло не так. В самой младшей группе, в которую ходят дети от двух лет, взрослые стали распускать руки. Один из воспитанников рассказал об этом своим родителям.

«Ребенок изменил свое поведение — стал более агрессивным, волнительным, тревожным. Мы спросили его, в чем дело. Он рассказал нам, что в садике ударили мальчика по голове. Мы решили проверить, включили диктофон на телефоне и положили в шкафчик. Таким образом мы и узнали, как с нашими детьми занимаются», — сообщил «360» отец ребенка Дмитрий Жуланов.

Родители обратились в полицию, также детским садом заинтересовалось краевое министерство образования.

Ссылку на запись с диктофона мать ребенка Дарья выложила на своей странице «ВКонтакте». На аудио слышны голоса, как утверждается, одной из воспитательниц и нянечки.

Дети кричат, воспитательница включаем музыку погроме, чтобы заглушить их крики. Затем она поет матерную песню, о том, как подопечные ее достали.

Во время обеда ситуация не меняется: «Садимся за стол. Дети, вы долбанулись совсем? А ну-ка нахрен сели все. Сказала, сели все за стол, будем есть. Вышвырну сейчас — заорешь», — говорит одна из женщин.

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В сончас детей силой укладывают спать, те кричат.

Взрослые говорят им: «заткнись», «рот закрой», «ты меня выбесила», «хватит орать», перемежая все это матом.

По словам Дарьи, прослушав запись, родители связались с директором и замдиректора садика, однако те поначалу не пошли им навстречу.

«Далее последовал звонок директора, которая в ответ на нашу панику, ответила не менее экстравагантно: „Я 10 лет занимаюсь детьми, я люблю детей, и единственные, от кого нужно защищать детей, — это такие родители, как вы!“», — написала Дарья.

После того как родители подали заявление, воспитательницу отстранили от работы, а нянечка, как рассказал Дмитрий, проработала в садике еще неделю.

Дарья сообщила 59ru, что директор детсада, вникнув в ситуацию, была шокирована поведением сотрудниц.

«Она не ожидала такого от своих воспитателей, доверяла им. Педагога, которая кричала на детей и нецензурно выражалась, уже отстранили от работы, за выходные обещали поставить камеры в группе. Я считаю, что это действительно нужно, так как сын два раза мне показывал, что ему „по головке делали бо-бо“», — сообщила мать мальчика.