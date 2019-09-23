Детсад со спящими на полу малышами опечатали в Перми

Как рассказали в отделе судебных приставов по Свердловскому району УФССП России по Пермскому краю, частное дошкольное учреждение принадлежало индивидуальному предпринимателю. Внеплановая проверка, с которой в садик нагрянул Роспотребнадзор, показала, что здесь нарушены санитарные требования к эксплуатации жилого помещения. В частности, конструкция окон не предусматривает проветривания, сон детей организован на полу, за детьми и сотрудниками не следят медики. Все это создает реальную угрозу жизни и здоровью детей.

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После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали этот детсад, добавили в УФФСП. Было принято решение на месяц приостановить работу садика. В течение последующих 30 дней исполнение судебного решения будет на контроле у ведомства.

«Судебным приставом требования исполнительного документа исполнены. Двери, ведущие в опасное для детей место, опечатаны», — подтвердили у приставов.