  • Детсад со спящими на полу малышами опечатали в Перми

    23 сентября 2019, 16:52

    Алексей Сахаров

    Судебные приставы Перми приостановили деятельность частного детсада. Суд принял такое решение из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства: дети спали на полу, из-за чего некоторые заболели коклюшем.

    Как рассказали в отделе судебных приставов по Свердловскому району УФССП России по Пермскому краю, частное дошкольное учреждение принадлежало индивидуальному предпринимателю. Внеплановая проверка, с которой в садик нагрянул Роспотребнадзор, показала, что здесь нарушены санитарные требования к эксплуатации жилого помещения. В частности, конструкция окон не предусматривает проветривания, сон детей организован на полу, за детьми и сотрудниками не следят медики. Все это создает реальную угрозу жизни и здоровью детей.

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    После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали этот детсад, добавили в УФФСП. Было принято решение на месяц приостановить работу садика. В течение последующих 30 дней исполнение судебного решения будет на контроле у ведомства.

    «Судебным приставом требования исполнительного документа исполнены. Двери, ведущие в опасное для детей место, опечатаны», — подтвердили у приставов.