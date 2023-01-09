Общество 09 января 2023, 18:32 Детям захотели запретить покупку энергетиков РИА «Новости»: в Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним РИА «Новости»

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Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СР внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним россиянам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такая мера уже действует в ряде регионов. Среди них — Татарстан, Югра и Новосибирская область.

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«Дети имеют возможность купить подобного рода продукцию, которая пагубно сказывается на их здоровье и зачастую приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, — написали авторы законопроекта.

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Также они отметили увеличение спроса на энергетики по всей стране. По словам депутатов, сама продажа этих напитков до сих пор не регулируется на федеральном уровне. При этом подобный вопрос неоднократно поднимался общественными организациями.

Предложение депутатов уже зарегистрировали и направили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Также законопроект появился в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).