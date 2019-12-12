Детям в Тюмени запретили пить энергетики

«Предлагаемые меры могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ФАС России, субъекты РФ не вправе вводить ограничения на продажу отдельных видов товаров», — заявил руководитель управления ФАС по Тюменской области Игорь Веретенников.

Он предложил перенести решение по законопроекту до рассмотрения на федеральном уровне. Однако депутаты всех фракций областной думы не поддержали возражения антимонопольной службы.

«У вас есть официальная информация, что закон рассматривается на федеральном уровне? Или вы ссылаетесь на инсайд? А наших детей травят», — заявил член фракции КПРФ Иван Левченко.

Депутат от ЛДПР Артем Зайцев обратил внимание на то, что энергетические напитки вредят и детям, и взрослым. Инна Лосева из «Единой России» уточнила, что в настоящее время подобный законопроект действует в 41 регионе страны.

Теперь энергетики нельзя продавать в больницах, школах, спортивных учреждениях и на публичных праздничных мероприятиях. За запрет выступили 40 законодателей. Один из депутатов воздержался от голосования.

Закон вступит в силу, когда его подпишет глава Тюменской области и опубликует пресса.