Детям в России стали рассказывать о коррупции с помощью сказок

Власти Новосибирской области решили рассказать детям о борьбе с коррупцией. Сделали они это с помощью известных сказок, переиначенных на новый лад.

«В числе новых форматов работы, применяемых в регионе для воспитания у подрастающего поколения нетерпимости к проявлениям коррупции, антикоррупционные сказки для детей. <…> Ребятам представили „антикоррупционные сказки“ на новый лад: „Теремок“, „Доктор Айболит“, „Колобок“», — сказано в сообщении регионального правительства.

Занятия с детьми проводили в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Один из аудиоуроков опубликовали на сайте библиотеки. В нем рассказывают о коррупции на основе сказки «Похороны козла». Главный герой нашел мешочек с золотом, но спустя время умер. Дед с бабкой решили его похоронить, но никто не захотел это делать просто так. Ведущий аудиоурока объяснил, что поп взял у старика деньги за похороны незаконно.

«Если человек закрывает глаза на свои должностные обязанности в обмен на что-то, то это и называется коррупция. А деньги и вещи, которые просят или предлагают за это, называется взятка», — говорится на записи.

Кроме сказок и разбора, в уроке предлагают сыграть в игру. Детям должны кидать мяч и задавать вопросы. Например, хорошо ли воровать что-либо. Такими сказками и играми власти хотят «создать в обществе атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям».