Детям в барнаульских школах давали просроченную еду

Прокуратура узнала о нарушениях при организации питания в некоторых школах Барнаула. Детей кормили просроченной едой, в некоторых учебных учреждениях не было нужного оборудования на кухне или возникали проблемы с хранением продуктов.

По данным пресс-службы прокуратуры Алтайского края, в некоторых столовых не было шланга с душевой насадкой для мытья посуды, духового или сухожарового шкафа для прокаливания столовых приборов. Учреждения не соблюдали санитарно-эпидемиологическое законодательство. В частности, на продукции не было маркировки срока годности, некоторая была просрочена. Детям могли давать вчерашнюю еду.

«Вскрыты факты непредоставления в сентябре — октябре 2020 года продуктовых наборов учащимся с ограниченными возможностями здоровья», — добавило ведомство.

Сотрудники компании «КШП-Глобус», которая занимается организацией питания в образовательных организациях, не соблюдали правила личной гигиены. В медкнижках не было данных о необходимых обследованиях. Некоторые школы давали недостаточно времени для перерывов, в которые дети могли поесть. Санпин предписывает выделять на это не менее 20 минут.

Директорам школ и главе «КШП-Глобус» вынесены представления, а в отношении санитарного врача этого предприятия открыто административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

«Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказано в сообщении.