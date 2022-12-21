21 декабря 2022, 15:05
Детям участников СВО дадут квоты на обучение в вузах
ТАСС: ГД одобрила поправку о квоте на обучение в вузе для детей участников СВО
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду во втором чтении одобрила поправку, предоставляющую право детям участников специальной операции на Украине обучаться в высших учебных заведениях за счет бюджета в пределах отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета. Об этом написал ТАСС.
Поправку внесли в проект закона, разрешающий образовательным духовным организациям реализовать план подготовки кадров в аспирантуре.
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Право на прием в рамках установленной квоты получат участники спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области.
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Речь идет о военнослужащих, сотрудниках государственных органов и добровольцев. Квота составит как минимум 10% от общего объема доступных бюджетных мест.
Детей военнослужащих, получивших контузии, ранения или увечья в зоне спецоперации, примут без вступительных экзаменов. Дети остальных участников спецоперации получат возможность обучиться в вузе после сдачи ЕГЭ или испытаний, которые определит сам вуз.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти внимательно проработают вопрос обеспечения земельными участками особо отличившихся в зоне СВО российских военнослужащих.
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