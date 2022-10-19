Детям-сиротам предложили выдавать сертификаты на покупку квартир в любом регионе России | 360°

Общество 19 октября 2022, 05:22 Детям-сиротам предложили выдавать сертификаты на покупку квартир в любом регионе России Госдума рассмотрит идею о выдаче сиротам сертификата на покупку квартир в любой части РФ РИА «Новости»

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Детям-сиротам, которые пока не получили от государства жилье до своего 23-летия, предложили выдавать сертификаты на покупку квартиры или погашение ипотеки. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы, сообщила «Парламентская газета».

Документ должны согласовать в Минпросвещения, Минстрое России и других профильных ведомствах. Про эту инициативу стало известно в ходе заседания рабочей группы Госдумы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

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Вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в очереди на получение квартир находятся почти 300 тысяч человек. При этом из них 87 тысяч — старше 23 лет. А в 2022 году количество стоящих на учете сирот увеличилось на 5,1%.

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Российские власти еще не учли данные новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но темпы ликвидации очереди по-прежнему невысокие. Законотворцы полагают, что новая инициатива поможет большему числу сирот обрести свой дом в ближайшее время.