Детям-сиротам предложили компенсировать траты на съемное жилье

Детям-сиротам необходимо компенсировать расходы на наемное жилье, пока они не получат положенные им квартиры. Председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская предложила внести такую поправку в законопроект о регистрации выпускников детских домов, который Госдума приняла в первом чтении. Об этом Хованская рассказала «Парламентской газете».

В очередь на жилье стоят 213 тысяч человек, которым исполнилось 18 лет. Это практически целый город людей, которым негде жить, отметила депутат. Проблема такого масштаба не решается мгновенно, столько жилья невозможно построить за год или два. Также Хованская отметила, что нельзя создавать анклавы, где будут жить только дети-сироты.

«Поэтому я предлагаю применить ту же схему, которую в свое время реализовали для военнослужащих. Когда были проблемы с тем, чтобы обеспечить им крышу над головой, решили компенсировать им​ средства за наем частного жилья. То же самое надо сделать для детей-сирот, пока они не получили квартиры, чтобы они не оказывались в подвалах и на вокзалах», — предложила депутат.

Она пояснила, что планирует внести такую поправку в законопроект о регистрации детей, выпустившихся из детского дома, но пока не имеющих жилья. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит регистрировать такую категорию людей по адресу местной администрации.