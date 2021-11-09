Детям-сиротам пообещали повышенное пособие по безработице

Дети-сироты смогут получать повышенное пособие по безработице, даже если они не работали по направлению службы занятости во время учебы. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в третьем чтении на одном из ближайших заседаний, написала Парламентская газета.

Новый законопроект предполагает повышенные выплаты для всех детей-сирот, которые работали в свободное от учебы время. При этом, было ли у них направление от службы занятости, иметь веса не будет. То есть, пособие по безработице будет одинаковым для всех граждан с такой льготой, пояснил парламентарий Вячеслав Володин.

«Однако сейчас это касается только тех сирот, кто в период очного обучения был временно трудоустроен по направлению службы занятости», — уточнил он.

Им поступает выплата в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных, они получают деньги равные размеру среднемесячной заработной платы по региону.

Новый законопроект разработан парламентариями всех фракций. Во втором чтении этот документ был принят 26 октября.