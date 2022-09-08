Детям с инвалидностью предложили новые меры поддержки в России | 360°

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Детям с инвалидностью предложили новые меры поддержки в России

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Родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, предложили упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней. С такой инциативой выступил председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьев, написал RT.

В свое письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову он отметил, что согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей для ухода за таким ребенком предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

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В случае оформления таких дней матери ребенка необходимо предоставить справку с места работы отца о том, что на момент обращения он не использовал эти выходные в этом же месяце. 

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«На деле же получается следующая картина: мать, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью и находящаяся в разводе, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить справку», — сообщил Соловьев. 

Он предложил прописать в Трудовом кодексе, что в случае развода родителей дополнительные выходные дни предоставляются тому, с кем ребенок остался, а также исключить норму о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы другого родителя. 

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