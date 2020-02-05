Детям с диабетом в Челябинске не дают тест-полоски для глюкометра. Им предложили проверяться в поликлиниках

Челябинским чиновникам закон не писан. Маленькие горожане, которые болеют сахарным диабетом, не получают тест-полоски для глюкометра. А они им положены. Вместо этого родителям предложили возить детей каждые поликлинику, но делать это надо каждые три часа.

Пресс-секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ангелина Попцова рассказала, как обстоят дела с жизненно важными медицинскими расходниками в городе. Она знает ситуацию изнутри — у ее дочки диабет.

«У моей дочери сахарный диабет. По закону ей обязаны бесплатно выдавать тест-полоски для глюкометра и иголки для шприц-ручек. За три с половиной месяца, которые прошли со дня постановки диагноза, нам не выдали ни одной иголки и ни одной полоски», — написала Попцова на своей странице в Facebook.

Она поговорила с родителями детей с таким же диагнозом. Они в такой же ситуации. Эндокринолог, который лечит ее ребенка, объяснил, что региональный Минздрав подходящие иглы и полоски просто не закупает. А в самом ведомстве Попцовой заявили, что вопрос можно легко решить: бесплатно измерять уровень глюкозы в крови можно в поликлинике. Делать это нужно каждые три часа.

«Я понимаю, что, видимо, тех, кто обращается с вопросами в Минздрав, держат за идиотов. Но Вам-то, Александр Владимирович Кузнецов (и.о. главы регионального Минздрава — прим. ред.), самому не стыдно дискредитировать себя подписями на таких ответах?» — добавила Попцова.

В пресс-службе здравоохранительного ведомства региона официально ситуацию пока никак не прокомментировали.