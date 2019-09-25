Детям предложили гендерно нейтральную Барби. Видео

Американская компания Mattel Inc. объявила о запуске новых кукол Барби из линейки «Создаваемый мир». Эти игрушки принципиально гендерно нейтральные, и ребенок сам может выбрать для них одежду и прическу.

В компании рассказали, что ребенку представляется на выбор юбка или брюки, чтобы одеть свою куклу. В набор также входят аксессуары и два парика: с короткой стрижкой и длинными локонами. Всего в линейке представлено шесть кукол с разным цветом кожи.

Источник фото: Mattel.com

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«Игрушки отражают нашу культуру, и поскольку мир все больше понимает важность инклюзивности, мы решили, что настало время создать линейку кукол без навешанных ярлыков», — рассказала о новых куклах первый заместитель председателя Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон в комментарии телеканалу «Би-би-си».

При разработке кукол создатели консультировались с педиатрами, психологами, родителями и детьми.

Производители кукол неоднократно подвергались критике за навязывание гендерных стереотипов. Представитель ЛГБТ-организации Stonewall Джефф Инголд, на которого ссылается телеканал, заметил, что появление гендерно нейтральных кукол поможет построить более инклюзивное общество. Он заметил, что гендерные стереотипы могут помешать молодым людям раскрыть свой потенциал по мере взросления.