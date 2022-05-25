Детям погибших в спецоперации военных предоставят льготы при поступлении в Приамурье

Депутаты ЗакСа Амурской области поддержали в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в средние профессиональные учебные заведения для детей военнослужащих, погибших или раненных во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Он поблагодарил депутатов, которые поддержали законодательную инициативу о помощи семьям погибших и получивших инвалидность военнослужащих и сотрудников Росгвардии, написал ТАСС.

Этот законопроект включает в себя предоставление их детям путевок в летние лагеря и первоочередное зачисление в детские сады и школы.

«Со своей стороны мы гарантируем детям таких военнослужащих прием в средние и профессиональные учебные заведения Амурской области без конкурса», — сказал Орлов.

В конце марта губернатор Приамурья подписал постановление о предоставлении выплат семьям военнослужащих, которые погибли во время спецоперации. Это стало дополнительной мерой поддержки, помимо федеральных выплат, предоставляемых по распоряжению президента РФ.