Детям от смешанных браков предложили давать гражданство России без согласия супруга | 360°

Общество 01 ноября 2022, 15:22 Детям от смешанных браков предложили давать гражданство России без согласия супруга Омбудсмен Москалькова: детей смешанных браков надо автоматически принимать в гражданство freepik

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Детей, родившихся в семья россиян и иностранцев, следует принимать в гражданство России без учета мнения второго супруга, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. С такой инициативой она выступила в ходе Всемирной тематической конференции российской зарубежной диаспоры, сообщил ТАСС.

Москалькова напомнила — сейчас для получения ребенком российского гражданства необходимо получение согласие супруга-иностранца. По ее мнению, существующий механизм «противоречит нормам нравственности и морали».

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«Предлагаю нашему парламенту рассмотреть вопрос о получении гражданства детьми от смешанных браков без разрешения второй половинки», — заявила уполномоченный по правам человека в России.

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В октябре в Подмосковье из ДНР доставили более 50 детей-сирот. Их разместили в Семейные центры, где им помогут обрести семью, а также окажут психологическую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал — власти региона сделают все возможное, чтобы ребята вновь обрели дом и семью.