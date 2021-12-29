Детям объявили о нападении на школу в Татарстане

В Альметьевске (Татарстан) завуч школы № 10 объявила о нападении на учебное заведение. Об этом написал сайт inkazan.ru.

О том, как в школе будет проходить учебная тревога, о которой сообщили заранее, не знали ни дети, ни родители.

Завуч объявила о нападении на школу, используя громкоговоритель. Многие дети решили, что тревога настоящая, и сообщили об этом своим родителям.

Одни стали загораживать вход в класс баррикадами из парт, другие хотели даже прыгать в окна. Но вскоре было объявлено, что тревога была учебная.

На следующий день во время школьной линейки завуч спросила, почему дети так восприняли учения, причем часть из них, как говорят родители, до сих пор не пришла в себя.

Во время тренировки в школу оперативно прибыли полицейские, а учащиеся успешно выстроили баррикады. За что завуч поблагодарила детей, объяснив, что школа была обязана провести такую тренировку.