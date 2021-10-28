Детям на Кубани перестанут продавать зажигалки

На Кубани детям и подросткам до 18 лет больше не будут продавать зажигалки. Так ЗакС Краснодарского края решил бороться со сниффингом. За нарушение предусмотрены штрафы.

Согласно документу, продавцы будут обязаны потребовать у покупателей, в совершеннолетии которых они сомневаются, паспорт. Поправки были внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях», сообщил «Интерфакс».

Санкция за продажу зажигалок несовершеннолетним для физлиц составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — от девяти до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

В ЗакС пояснили, что принять поправки было необходимо из-за того, что полиция все чаще фиксирует среди подростков проявления новой формы токсикомании, получившей название сниффинг.

Спикер парламента Юрий Бурлачко заметил, что принятие закона — только первый шаг для ограждения подростков и детей от токсикомании. Но только запреты ничего не изменят, важно сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, добавил политик.