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    28 октября 2021, 18:55

    Детям на Кубани перестанут продавать зажигалки

    ЗакС Краснодарского края запретил продажу зажигалок детям для борьбы со сниффингом

    Ольга Назаркина

    На Кубани детям и подросткам до 18 лет больше не будут продавать зажигалки. Так ЗакС Краснодарского края решил бороться со сниффингом. За нарушение предусмотрены штрафы.

    Детям на Кубани перестанут продавать зажигалки

    Согласно документу, продавцы будут обязаны потребовать у покупателей, в совершеннолетии которых они сомневаются, паспорт. Поправки были внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях», сообщил «Интерфакс».

    Санкция за продажу зажигалок несовершеннолетним для физлиц составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — от девяти до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

    В ЗакС пояснили, что принять поправки было необходимо из-за того, что полиция все чаще фиксирует среди подростков проявления новой формы токсикомании, получившей название сниффинг.

    Спикер парламента Юрий Бурлачко заметил, что принятие закона — только первый шаг для ограждения подростков и детей от токсикомании. Но только запреты ничего не изменят, важно сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, добавил политик.