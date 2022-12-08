08 декабря 2022, 16:39
Детям мобилизованных захотели предоставить преимущественное право на зачисление в вузы
Депутат Святенкова: детей мобилизованных надо зачислять в вузы в первую очередь
Мерой поддержки для семей мобилизованных могло бы стать предоставление их детям преимущественного права на зачисление в вузы. С такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на заседании президиума Совета законодателей. Его трансляцию вел Telegram-канал верхней палаты российского парламента.
«Также предлагаем как меру поддержки семей мобилизованных — о преимущественном зачислении их в высшие учебные заведения», — отметила Святенко.
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Позже сенатор пояснила ТАСС, что инициатива по подготовке соответствующего законопроекта находится на стадии проведения консультаций.
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Во вторник, 6 декабря, депутаты Госдумы защитили трудовые права мобилизованных принятием поправки в Трудовой кодекс. Она сохраняет преимущественное право возвращения мобилизованных на ранее занимаемую должность.
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