Общество 08 декабря 2022, 16:39 Детям мобилизованных захотели предоставить преимущественное право на зачисление в вузы Депутат Святенкова: детей мобилизованных надо зачислять в вузы в первую очередь РИА «Новости»

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Мерой поддержки для семей мобилизованных могло бы стать предоставление их детям преимущественного права на зачисление в вузы. С такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на заседании президиума Совета законодателей. Его трансляцию вел Telegram-канал верхней палаты российского парламента.

«Также предлагаем как меру поддержки семей мобилизованных — о преимущественном зачислении их в высшие учебные заведения», — отметила Святенко.

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Позже сенатор пояснила ТАСС, что инициатива по подготовке соответствующего законопроекта находится на стадии проведения консультаций.

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Во вторник, 6 декабря, депутаты Госдумы защитили трудовые права мобилизованных принятием поправки в Трудовой кодекс. Она сохраняет преимущественное право возвращения мобилизованных на ранее занимаемую должность.