Общество 02 сентября 2022, 20:44 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детям мигрантов помогут адаптироваться в российских школах

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Чтобы помочь детям мигрантов адаптироваться в российских школах, нужно проводить комплексную работу с учителями и родителями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель образовательного проекта «Дети здесь» Ксения Рудич.

«Надо поддерживать учителей, учить взаимодействию с детьми, учить, как выстраивать диалог в межнациональном классе, как объяснять русским детям, что дети мигрантов — такие же дети. Также надо учить родителей, чтобы они не боялись подойти к учителю. Учить их, что у них такие же права, что они могут чувствовать себя спокойно в новой стране», — объяснила она.

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Проект рассчитан на детей из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана — это страны, из которых в Россию чаще всего приезжают семьи с детьми.

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