Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Общество

02 сентября 2022, 20:44

Детям мигрантов помогут адаптироваться в российских школах

Читать 360tv в

Чтобы помочь детям мигрантов адаптироваться в российских школах, нужно проводить комплексную работу с учителями и родителями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель образовательного проекта «Дети здесь» Ксения Рудич.

«Надо поддерживать учителей, учить взаимодействию с детьми, учить, как выстраивать диалог в межнациональном классе, как объяснять русским детям, что дети мигрантов — такие же дети. Также надо учить родителей, чтобы они не боялись подойти к учителю. Учить их, что у них такие же права, что они могут чувствовать себя спокойно в новой стране», — объяснила она.

Реклама

Проект рассчитан на детей из  Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана — это страны, из которых в Россию чаще всего приезжают семьи с детьми.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама