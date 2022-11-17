Общество 17 ноября 2022, 19:21 Детям-инвалидам сделают бесплатный перелет к месту лечения и обратно

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В постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте кабмина, говорится, что с 1 января 2023 года перелет к месту лечения для детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями и их сопровождающих будет бесплатным. Об этом написала «Парламентская газета».

Данное правило распространяется на детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями, с хронической почечной недостаточностью, а также на их родителей или сопровождающих.

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Место лечения должно быть расположено более чем в тысяче километров от дома.

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Ранее данной возможностью могли пользоваться дети-инвалиды с заболеваниями спинного мозга, а также те, кто живет на Дальнем Востоке.