Общество 28 ноября 2022, 05:02 Детям-инвалидам предложили разрешить получать две пенсии Депутат ГД Лантратова предложила разрешить детям-инвалидам получать две пенсии Unsplash

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Детям-инвалидам захотели разрешить получать сразу две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности. С таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее письмо.

Депутат оправила свое обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Она напомнила, что сейчас потерявшие родителя дети-инвалиды могут рассчитывать только на одну пенсию. Если одного из родителей теряет здоровый ребенок, то он получает социальную пенсию по потере кормильца, а в случае с детьми-инвалидами государство ничего не выплачивает, так как они не имеют право одновременно на две пенсии. Исключение составляют некоторые категории людей.

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«Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении», — отметила Лантратова.

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В письме она попросила главу кабмина поручить изучить этот вопрос совместно с профильными министерствами и ведомствами.

Ранее в России решили сделать бесплатным перелет к месту лечения для детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями. Постановление правительства об этом начнет действовать с 1 января 2023 года.