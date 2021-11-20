Проезд в общественном транспорте предложили сделать бесплатным до 16 лет

В России могут принять решение, благодаря которому дети от 7 до 16 лет получат возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно. Об этом РИА «Новости» сообщила Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Сейчас бесплатный проезд доступен только детям до семи лет. Кроме того, есть поправка в законе, согласно которой несовершеннолетних до 16 лет без сопровождения взрослых нельзя выгонять из транспорта, даже если свой проезд они не оплатили.

С марта этого года в стране действует правило — все пассажиры должны подтверждать, что следующие с ними дети до 14 лет оплатили проезд. Помимо этого, они обязаны предъявлять доказательство оплаты провоза багажа и носить с собой свидетельство о рождении ребенка на случай, если он, к примеру, потеряет свою социальную карту.

Минтруд РФ рассказал, каким россиянам перестанут выплачивать детские пособия. Например, с отменой госпомощи могут столкнуться те граждане, которые выиграли крупную сумму в лотерее.