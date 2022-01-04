Детишек башкирского села радует Снегурочка-зомби. Видео

Дети и жители башкирского села Исянгулово сравнили подтаявшую ледяную скульптуру Снегурочки с зомби. Забавное видео в своем Instagram разместил юрист Айрат Хабибуллин.

Видимо, изначально спутница Деда Мороза имела совсем другой вид, но погода внесла свои коррективы.

Снегурочка лишилась глаз, а также частично носа и рта. По виду она стала похожа на живых мертвецов — зомби из популярных американских сериалов.

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