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    04 января 2022, 13:57

    Детишек башкирского села радует Снегурочка-зомби. Видео

    Скульптуру Снегурочки в Башкирии сравнили с зомби

    Максим Зинкин

    Дети и жители башкирского села Исянгулово сравнили подтаявшую ледяную скульптуру Снегурочки с зомби. Забавное видео в своем Instagram разместил юрист Айрат Хабибуллин.

    Видимо, изначально спутница Деда Мороза имела совсем другой вид, но погода внесла свои коррективы.

    Снегурочка лишилась глаз, а также частично носа и рта. По виду она стала похожа на живых мертвецов — зомби из популярных американских сериалов.

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