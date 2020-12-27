Дети засыпали снегом Вечный огонь в Оренбурге. Их мать теперь оштрафуют

Дети засыпали снегом Вечный огонь на проспекте Победы в Оренбурге. При этом мать за этим наблюдала. На женщину составили административный протокол, и теперь ей предстоит выплатить штраф.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что женщина с коляской и двумя детьми подошла к Вечному огню. Когда она стояла возле мемориала, дети тушили огонь снегом. Мать никак не реагировала на хулиганство, а после этого семья просто ушла.

«Сотрудники полиции установили личность женщины, которая смотрела, как ее дети тушат огонь в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря. На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы УМВД по Оренбургской области.

Детский омбудсмен региона Анжелика Линькова отметила, что выясняет все обстоятельства вместе с правоохранителями.