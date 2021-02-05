Дети во время игры в Соликамске закопали друга в сугробе

Ее муж случайно увидел по пути домой торчащий из сугроба ботинок. Оказалось, что во время игры двое школьников в возрасте 9-10 лет закопали своего друга в кучу снега, которую нагреб трактор.

«Они закопали его в снег с головой и скачут довольные сверху. Еле откопали — парень уже синеть начал, язык на бок, не дышит», — вспомнила детали местная жительница.

Мужчина хлопал ребенка по щекам, положил на лавку и сделал массаж. Когда ребенок задышал, житель Соликамска отнес его в ближайший магазин и вызвал скорую. Также он попросил детей, которые гуляли вместе с пострадавшим, найти родителей мальчика.

К школьнику приезжала скорая помощь, подтвердили агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края. Ребенка доставили в детскую больницу Соликамска в удовлетворительном состоянии.