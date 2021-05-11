«Дети в подавленном состоянии»: Кузнецова рассказала о состоянии пострадавших казанских школьников

Решение о переводе для лечения в Москву пострадавших при стрельбе казанских школьников пока не принято. Сами дети находятся в подавленном состоянии. Сейчас с ними работают психологи. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В данный момент она находится в Центральной детской клинической больнице Казани. Кузнецова отметила, что ей удалось поговорить с врачами о состоянии особо тяжелых детей, которые находятся в реанимации.

«По некоторым сейчас рассматривается вопрос о перевозе в Москву, но все зависит от тех решений, которые будут приняты позже», — рассказала она.

По словам детского омбудсмена, ребята постарше подавлены. В силу возраста они понимают масштаб того, что произошло. Большинство из них просто молчит. Ученики младших классов идут на разговор. Со всеми пострадавшими работают психологи.

«Самый маленький ребенок, когда мы пришли, он отходил после наркоза. Но настроение у него боевое. Он мне пообещал обязательно выздороветь», — подчеркнула она.

Нападение на школу № 175 совершил бывший выпускник. 19-летний молодой человек с оружием пришел в учебное учреждение и открыл стрельбу. Погибли двое взрослых и семеро детей. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, из которых большая часть это дети в возрасте от семи до 15 лет.

После бойни молодой человек сдался полиции. В ходе допроса он признался, что на массовое убийство пошел из-за ненависти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Среду, 12 мая, в Татарстане пройдут траурные мероприятия по погибшим. Все занятия в школах республики отменили.