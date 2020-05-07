Дети в Москве сняли на видео, как их бьет отец. По-другому в полиции не верили

В Москве дети сняли на видео, как отец избивает их с матерью. В прошлый раз им в полиции не поверили.

По словам женщины, мужчина избивает их с детьми регулярно. Она обращалась в полицию два года назад, но там ей сказали, что примут во внимание, когда их с детьми станут убивать. После этого они решили просто терпеть. Об этом женщина рассказала Life.

Прошлым вечером мужчина вновь вернулся домой пьяным и начал бить супругу. На крик прибежали дети. Отец ударил младшего в лицо, а старшего начал душить.

«Потом дети закрылись в комнате, и нам удалось его успокоить на какое-то время. Потом он снова меня начал бить, дети открыли комнату и младший начал снимать, потому что несколько лет назад была подобная ситуация. И нам не поверили в Чертанове. Вот когда моему сыну было 14 лет, он пострадал тогда гораздо тяжелее. И тогда в полиции просто сказали, что, когда будут убивать, тогда примем во внимание», — рассказала женщина.

В этот раз дети все же вызвали полицию, из-за чего мужчина убежал из дома и до сих пор не выходит на связь. По словам женщины, он так делал и раньше: убегал после избиений, а потом возвращался через несколько дней и просил прощения.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что семья числится у них благополучной.