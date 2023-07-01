Общество 01 июля 2023, 12:51 «Дети в безопасности». Омбудсмен Владимирской области начала проверку после сигнала SOS от девочки в телеэфире Детский омбудсмен Владимирской области начала проверку после знака SOS от девочки в эфире Телеканал «360»

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Детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская начала проверку после того, как девочка в эфире подала сигнал о помощи. Об этом написал «Подъем».

По ее словам, за семьей наблюдают с 2020 года после развода супругов.

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«В настоящее время мною организована проверка. Основное — дети в настоящее время в безопасности и чувствуют себя хорошо», — заявила она.

Девочка показала международный жест просьбы о помощи в эфире Первого канала. Родной отец ее сестры Карен рассказал «360», что их мать жестоко обращается с детьми. Атмосфера в семье может представлять опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, дети боятся родительницу.

Мать девочки, которая показала знак SOS, заявила, что у ее мужа имеются «проблемы с головой». Бывший супруг избивал ее, в том числе на глазах у детей. По словам женщины, знак сигнала о помощи ребенка якобы попросили показать, если та устанет от съемок.

При этом эксперты предполагают, что ребенок могла не знать значения жеста, который показывала. В происходящем будут разбираться специалисты.