Дети уехавших на джихад россиян вернулись в Москву из Ирака. Видео

Из Багдада в Москву спецрейсом МЧС доставили последнюю группу детей, чьи родители уехали в Ирак для участия в деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». МЧС опубликовало видео встречи 32 несовершеннолетних россиян.

Все они, как сообщило РИА «Новости», ранее находились в иракских приютах либо жили в тюрьмах вместе со своими матерями. Всего из страны были вывезены 122 ребенка в возрасте от года до 15 лет.

Последняя группа детей прибыла в понедельник 18 ноября.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ребята хорошо перенесли перелет. Они будут жить в 13 российских регионах, в том числе в Москве, Пензе, Ярославле.

Кузнецова добавила, что еще почти 150 российских детей могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Анализ ДНК 49 из них уже подтвердил родственные связи с россиянами.