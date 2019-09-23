Детей укладывали спать прямо на пол в платном садике «Апельсин» в Перми. Один ребенок из-за этого заболел. Как «360» рассказали в пресс-службе УФССП по региону, детсад временно закрыли. А его директор сообщила, что ситуацию раздули.

«В данном детском саду была проверка Роспотребнадзора. Были выявлены нарушения, в связи с чем принято решение приостановить работу до устранения нарушений», — сообщила представительница ведомства.

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Она добавила, что никакого медицинского наблюдения за детьми в дошкольном учреждении организовано не было. Также там найдены проблемы с вентиляцией, зафиксированы неправильное проветривание комнат, отсутствие контроля за температурой воздуха в помещения.

«Дети спят на полу — нет детских кроватей. Санитарные требования не соблюдаются», — отметила собеседница «360».

В частности, постельное белье меняют реже одного раза в неделю, на кухне неправильно хранятся продукты. В итоге было принято решение на 30 суток приостановить работу детского сада. За это время его руководство должно устранить все нарушения.

Директор сада Лилия Михайлова в разговоре с «360» прокомментировала информацию о заболевании детей коклюшем, как писали СМИ. Она сказала, что «это высосано из пальца».