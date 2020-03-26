В девяти регионах России срок ожидания квартир сиротами, которые имеют право на получение жилплощади, превысил 20 лет. Их число ежегодно растет из-за недостаточного финансирования, медленного строительства и отсутствия предложений на рынке.

К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, исследовавшие положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В документе, оказавшемся в распоряжении РБК, сказано, что в 2019 году 175 тысяч человек не получили квартиры, на которые имели право. В 2020 году их стало уже 191 тысяча.

Госаудиторы выяснили, что регионы ежегодно получают на решение проблемы жилья для сирот более 32 миллиардов рублей. Но их явно недостаточно, и срок погашения задолженности перед детьми-сиротами составляет в среднем шесть-семь лет.

Некоторые регионы не успевают освоить полученные деньги ввиду длительности закупки жилья. Застройщики зачастую нарушают сроки контрактов, а на вторичном рынке благоустроенных квартир бывает мало.

В девяти регионах срок ожидания квартиры превышает 20 лет. Например, в Мордовии — 34 года, в Ингушетии — 47 лет, в Чечне — 49 лет. В 12 регионах получить жилье детям-сиротам удается только по решению суда.

В большинстве субъектов федерации власти пытаются формировать жилой фонд, покупая квартиры для детей-сирот на первичном и вторичном рынках жилья. Однако они должны соответствовать необходимым требованиям, и таких квартир мало.

При этом госаудиторы обнаружили, что Минобороны располагает 508 свободными квартирами, которые никак не используются.

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк заявил, что ведомство подготовило изменения в правилах предоставления жилья детям-сиротам.

«В них будет установлен дополнительный критерий для отбора регионов на получение субсидий. Таким критерием станет наличие „дорожной карты“, которая будет включать мероприятия по ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению сирот старше 18 лет, которые включены в списки получения жилья на 1 января 2020 года», — пояснил Басюк.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила переложить ответственность за жилье детей-сирот с Минпросвещения на министерство строительства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Джанкойского района Крыма, которые предоставили детям-сиротам квартиры, не подключенные к теплоснабжению, и с протекающей крышей.