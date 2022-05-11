Дети-сироты из Донбасса смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Дети из ДНР и ЛНР, которых устроят в российские семьи, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова после визита в Донбасс.

По ее словам, она получила согласие глав народных республик на организацию устройства детей в семьи в России. Это было важно, потому что со стороны руководства сиротских учреждений в ДНР и ЛНР к этой идее иногда относятся негативно, отметила омбудсмен в интервью газете «Ведомости».

«Я получила это принципиальное согласие от руководителей народных республик. Они очень тепло отреагировали, сказали, что хотят, чтобы у детей появился шанс на семью», — сказала Львова-Белова.

В Россию из Донбасса прибыли уже более 190 тысяч детей, среди них более 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Некоторые приехали с опекунами и законными представителями. Из интернатов народных республик в Россию приехали около 1200 детей.

Львова-Белова добавила, что детям, которых устроят в российские семьи, нужно будет получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Это важно для обеспечения их всеми социальными гарантиями — пособиями, реабилитацией, оздоровительным отдыхом.

В настоящее время идет подготовка соглашений с ЛНР и ДНР по опеке и попечительству и по усыновлению детей. После этого будут инициированы изменения в законодательство народных республик, чтобы граждане РФ могли усыновлять и брать под опеку детей с этих территорий, пояснила уполномоченный.

В конце апреля под временную опеку взяли первую группу детей-сирот из Донбасса. Ребят взяли к себе 10 семей из Подмосковья.

«Желающих стать опекунами очень много, но наши специалисты выбирали семьи специально под каждого ребенка. Также было принципиально важно не разлучать братьев и сестер, поэтому некоторые родители взяли по два-три ребенка», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.