Дети-сироты из Донбасса получат матпомощь от РФ вне зависимости от гражданства

Дети-сироты из Донбасса получат материальную помощь вне зависимости от гражданства. Для них откроют социальные лицевые счета. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ТАСС.

Вице-спикер уточнила, что, по данным на утро 23 февраля, более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли российскую границу, более одной тысячи из них — сироты. Сейчас они направляются в пункты временного размещения.

Кузнецова объяснила, как будет оказываться материальная помощь эвакуированными сиротами.

«Важно с нашими министерствами и ведомствами выстроить эту бюрократическую часть, понимая, что некоторые дети являются гражданами, некоторые не являются, на некоторых даже сопровождающих документов нет. Принято решение, что на каждого из них будут оформлены социальные лицевые счета, на них будут перечисляться средства», — сказала Кузнецова.

Кроме того, по указу президента РФ Владимира Путина всем эвакуированным из Донбасса беженцам выплачивается матпомощь в размере 10 тысяч рублей. По состоянию на 23 февраля выплаты уже получили 2770 граждан, обработано свыше 40% заявлений.

Ситуация на востоке Украины обострилась в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим 18 февраля началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Донбасса в Россию.

С начала эвакуации в Россию из республик Донбасса прибыли более 90 тысяч человек.

Ранее мы рассказали, как происходит эвакуация детей из детдомов Донбасса. Например, в гостинице «Прибой» в Азове разместили детский дом из Луганска, сейчас там 159 сирот. Дети получили все необходимое — не только питание, но и психологическую помощь.