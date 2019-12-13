  • Дети с редким заболеванием получили 6,2 миллиона рублей в Магнитогорске

    13 декабря 2019, 12:13

    Ольга Ситникова

    Семьям с детьми, которые страдают от муковисцидоза, выдали комплекты для лечения заболевания. «Магнитогорский металлургический комбинат» пожертвовал на них 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По информации издания, при муковисцидозе поражаются жизненно важные органы. В первую очередь, повреждаются дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Заболевание — генетическое и прогрессирующее.

    «Лечение очень затратное, требует постоянного применения дорогого оборудования. Развитие болезни способны сдерживать виброжилет и откашливатель, покупка которых обходятся в 1,5 млн рублей», — отметила пресс-служба комбината.

    По ее словам, в Магнитогорске муковисцидозом болеют пять детей.

    «На оборудование для их лечения по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова направлено 6,2 млн рублей», — уточнила пресс-служба.

    «Магнитогорский металлургический комбинат» сделал пожертвование через благотворительный фонд «Металлург». Генеральный директор компании Павел Шиляев решил лично контролировать процессы поиска и доставки медико-технических средств.