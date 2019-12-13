Дети с редким заболеванием получили 6,2 миллиона рублей в Магнитогорске

По информации издания, при муковисцидозе поражаются жизненно важные органы. В первую очередь, повреждаются дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Заболевание — генетическое и прогрессирующее.

«Лечение очень затратное, требует постоянного применения дорогого оборудования. Развитие болезни способны сдерживать виброжилет и откашливатель, покупка которых обходятся в 1,5 млн рублей», — отметила пресс-служба комбината.

По ее словам, в Магнитогорске муковисцидозом болеют пять детей.

«На оборудование для их лечения по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова направлено 6,2 млн рублей», — уточнила пресс-служба.

«Магнитогорский металлургический комбинат» сделал пожертвование через благотворительный фонд «Металлург». Генеральный директор компании Павел Шиляев решил лично контролировать процессы поиска и доставки медико-технических средств.