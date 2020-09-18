Дети примут участие в «генеральной уборке» на Дальнем Востоке

В столице Приморского края Владивостоке 19 сентября очистят от отходов берег бухты Лазурная. Более 50 добровольцев придут убираться на пляже. Уточняется, что в мероприятии поучаствуют депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» на Дальнем Востоке. Представители младшего поколения откликнулись на этот призыв.