Дети примут участие в «генеральной уборке» на Дальнем Востоке
Дети примут участие в «генеральной уборке» в рамках акции «Экодежурный по стране», которая проводится на Дальнем Востоке с 17 по 27 сентября, сообщил сайт «Утро.ру».
В столице Приморского края Владивостоке 19 сентября очистят от отходов берег бухты Лазурная. Более 50 добровольцев придут убираться на пляже. Уточняется, что в мероприятии поучаствуют депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» на Дальнем Востоке. Представители младшего поколения откликнулись на этот призыв.