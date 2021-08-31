«Дети прикололись»: Глава клуба «Десантник» прокомментировал скандальное выступление подопечных

Воспитанники ярославского клуба «Десантник» во время показательных выступлений в местном доме культуры кувалдой разбили декорацию в виде белого кирпича на груди одного из подростков. Скандал вызвала надпись «Смерть *********» (мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. ред). Об этом сообщило издание «76.ru».

Глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин написал заявление в полицию на руководителя подросткового клуба Андрея Палачева. Он пояснил, что сам на выступлении не был, но поведение начинающих десантников можно рассматривать, как призывы к убийству.

«В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо», — подчеркнул он.

Сам Палачев в беседе с «360» заявил, что не понимает причину такого ажиотажа вокруг случившегося.

«У нас в клубе десантников воспитывается здоровое общество, общество настоящих мужиков, любящих свою Родину, считающих, что они должны служить в армии. Ну не нравятся им эти геи, они и написали», — заявил он.

Палачев отметил, что никаких призывов к смерти не было. Он отметил, что за 20 лет, которые он руководит клубом ни один из его воспитанников даже никого не избил. Глава клуба отметил, что воспитанники нанесли надпись в последний момент, прямо перед выходом на сцену.

«В любой нормальной нации есть здравые люди, которые понимают, что мужик и женщина — это коллектив, а вот эти вот… Ну, дети поэтому в последний момент перед выходом на сцену и прикололись и написали», — рассказал руководитель «Десантника».

Он пояснил, что слышал про написанное на него заявление, но пока его в правоохранительные органы никто не приглашал. При этом признал, что к геям относится резко отрицательно, но, «что за это можно предъявить».

Глава «Десантника» подчеркнул, что сегодня пошлость начала процветать вокруг и нормальных людей «начинает подбешивать». По его словам, в клубе сейчас занимаются подростки от 12 до 14 лет, которые тоже понимают, что настоящая жизнь только в здоровых семьях.

«Поэтому они так и написали. Не знаю из-за чего раздули такой сыр-бор. Раньше вообще такие вещи не выносились», — подытожил глава детского клуба.