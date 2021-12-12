Дети потушили снегом Вечный огонь в Набережных Челнах. Видео

Дети засыпали снегом Вечный огонь в Набережных Челнах. Правоохранители уже нашли нарушителей и составили протоколы на их родителей.

Действия детей засняли камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое детей некоторое время стояли у Вечного огня, а затем набрали снега и потушили пламя. После этого нарушители быстро убежали.

Как уточнил Chelny-biz.ru, Вечный огонь находится на территории мемориального комплекса «Родина-мать». Сотрудники полиции уже нашли попавших на видео детей. Они составили на родителей несовершеннолетних протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Юных нарушителей доставили в отдел полиции для проведения профилактической беседы, написал сайт со ссылкой на УВД города. Дети потушили Вечный огонь вечером 10 декабря.