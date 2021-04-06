Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество при зачислении в вузы

Госдума приняла закон о приоритете детей правоохранителей при зачислении в профильные вузы. Во вторник, 6 апреля, у депутатов прошло пленарное заседание, прямая трансляция ведется на сайте ведомства.

Теперь дети сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии получат преимущество при зачислении в вузы, которые находятся в ведении МВД России.

«Второй поправкой предусматривается распространение на сотрудников органов внутренних дел требования к общей продолжительности службы 20 лет и более, необходимое для предоставления преимущественного права зачисления их детей в ведомственные вузы по аналогии с сотрудниками войск национальный гвардии РФ», — сообщил представитель партии «Единая Россия» Алексей Загребин.

Тем не менее правом смогут воспользоваться при условии успешного прохождения вступительных испытаний, уточнила «Парламентская газета».

Сейчас у детей полицейских и сотрудников Росгвардии такого преимущественного права нет. Но дети военных, имеющие стаж более 20 лет, могут воспользоваться такой возможностью.