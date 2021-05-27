Дети Павла Дурова вошли в список самых богатых российских наследников

Сын и дочь создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram впервые вошли в рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров Forbes. По данным издания, состояние Дурова в апреле оценивалось в 17,2 миллиарда долларов. На каждого из детей пришлось по 8,6 миллиарда наследства.

Как пишет Forbes, дети Дурова родились в 2009 и 2010 годах. Информацию о них тщательно скрывают.

«Во время работы над рейтингом Forbes удалось узнать имя сына бизнесмена, его зовут Михаил. Обоих детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. С ней будущий герой списка Forbes познакомился в СПбГУ, где учился на филологическом факультете», — говорится в сообщении журнала.

Дети Дурова заняли в рейтинге наследников богачей шестое место. На первом месте единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. На втором — дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория и ее сводный брат. На третьем месте оказался сын основателя и президента УГМК Искандера Махмудова Джахангир. Он работает в компании своего отца директором по трансформации.