Дети обвинили отца в побоях и попросились в детдом. Куда их все-таки отправят?

Двое подростков сбежали из семьи, заявив, что их избил отец. Сам мужчина утверждает, что не трогал детей и пальцем, а конфликт возник из-за отключенного интернета. О том, что теперь будет с беглецами, «360» поговорил с юристом по семейному праву Игорем Павловым.

По словам адвоката, если причина конфликта в том, что подростки, к примеру, хотят сидеть в интернете, а родители заставляют их делать уроки, то органы опеки, скорее всего, предложат родителям на месяц определить детей в социально-реабилитационный центр.

«Как правило, потом дети с удовольствием возвращаются в семью», — рассказал юрист, ранее работавший в органах опеки.

«Другой момент: дети уже взрослые, младшему 14 лет. С этого возраста они могут сами писать и иски в суд, и заявления органы. Если они сейчас просто уйдут, допустим, к бабушке, дяде, тете, захотят жить с соседями, родители в этом случае могут потребовать забрать ребенка. Тогда приезжает полиция, смотрит: если угрозы жизни и здоровью детей нет, то разговаривает с детьми. Если они говорят, что не хотят уходить от родственников, тогда полиция разъясняет, что по Семейному кодексу родители могут обратиться в суд, чтобы им обязали передать детей», — пояснил Павлов.

В этом случае суд может как вернуть детей в семью, так и оставить их у родственников — в зависимости от того, что полнее соответствует их интересам.

Если дети после реабилитационного центра не захотят возвращаться в семью, их, скорее всего, все равно в нее вернут — «если там нет жестокого обращения, насилия или морального давления».

Органы опеки должны будут выяснять мотивы несовершеннолетних, провести психолого-психиатрическую экспертизу с участием родителей и понять, есть ли основания для ограничения родительских прав. Через полгода после того, как родителей ограничили в правах, органы опеки могут подать иск о лишении родительских прав.

При этом на практике адвокат не припомнил таких случаев, чтобы дети не захотели возвращаться домой из реабилитационного центра.

Георгий Табунов / кадр Первого канала

Если подростков все-таки изымают из семьи, приоритетное право взять их под опеку имеют близкие родственники.

13 февраля брат с сестрой 14 и 15 лет пришли в поликлинику на северо-западе Москвы и заявили, что отец их регулярно избивает. Дети попросили забрать их из семьи. У подростков обнаружили синяки, у девочки также сотрясение мозга, их положили в две разные больницы.

Отец подростков Георгий Табунов рассказал журналистам, что никогда не бил детей. Конфликт с подростками, по его словам, произошел из-за того, что родители отключили им интернет на ночь. По его словам, когда он вошел, дочь «билась головой и визжала: „Дайте мне интернет!“». А на мать девочка «кинулась», потому что та отняла у нее телефон.

Семья живет в однокомнатной квартире. Жилье, в котором побывали журналисты, выглядит опрятно. По словам Табунова, всего у него четверо детей, чтобы их содержать, он работает без выходных.