Общество 31 декабря 2023, 20:21 Дети неизвестного пола появились на свет в Тюменской области 72.ru: в Тюменской области родились дети с неизвестным полом Pxhere

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В Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Об этом сайту 72.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — объяснили представители ведомства.

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Причина рождения таких младенцев заключается в мутации генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез. В 2022 году на свет появились трое детей с таким диагнозом.

Французские врачи ранее обнаружили ребенка между кишечником и желудком пациентки, которая обратилась за помощью из-за боли в животе. У ребенка не выявили патологий развития. Специалисты сохранили жизнь обоим пациентам.

Ранее гинеколог Анна Марченко предупредила о рисках при возрастной беременности. После 36 лет женщина может родить ребенка с синдромом Дауна или Патау. Также повышается риск самопроизвольных выкидышей.