Дети мобилизованных в ХМАО получат по 100 тысяч рублей при поступлении в вузы | 360°

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Дети мобилизованных в ХМАО получат по 100 тысяч рублей при поступлении в вузы

Власти ХМАО выплатят по 100 тысяч рублей детям мобилизованных при поступлении в вузы

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Дети военнослужащих, мобилизованных в Ханты-Мансийском автономном округе, получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей при поступлении в высшие учебные заведения. Решение о таких выплатах приняли власти Югры, сообщил ТАСС.

В департаменте социального развития региона пояснили, что граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.

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«После заключения контракта их детям при поступлении на обучение в вуз будет полагаться единовременная выплата в 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

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Средства можно использовать, например, для оплаты проезда в России к месту учебы и обратно, проживания при подаче документов при поступлении, покупки учебных пособий, компьютера, планшета, смартфона, одежды, обуви, а также на подготовительные курсы.

Частичная мобилизация в РФ

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