Дети медиков из Мытищ поздравили родителей трогательным видео. Они не виделись больше месяца

Дети записали трогательное поздравление своим мамам и папам с Днем медицинского работника. Они не видели родителей уже несколько месяцев и даже в этот день смогли передать поздравление только дистанционно.

Дети записали видеопоздравление и показали его своим родителям-медикам на проекторе в Мытищах. Видео опубликовал в Instagram mbn360.

В записи приняли участие дети врачей, которые не видели родителей больше месяца.

Мама, возвращайся поскорее домой. Я по тебе очень скучаю Злата.

Родители посмотрели видео прямо с балкона «красной» зоны. Они растрогались до слез.

«Я уже третий месяц не была дома. Не видела своих мужа, сына. Конечно, очень скучаю», — рассказала одна из врачей, посмотревших видео.

И они не единственные. Ведь записать видео сейчас практически уникальная возможность для детей передать поздравления и слова поддержки своим родителям, которые борются с COVID-19.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 21 июня.