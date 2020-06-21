Дети медиков из Мытищ поздравили родителей трогательным видео. Они не виделись больше месяца
Дети записали видеопоздравление и показали его своим родителям-медикам на проекторе в Мытищах. Видео опубликовал в Instagram mbn360.
В записи приняли участие дети врачей, которые не видели родителей больше месяца.
Мама, возвращайся поскорее домой. Я по тебе очень скучаюЗлата.
Родители посмотрели видео прямо с балкона «красной» зоны. Они растрогались до слез.
«Я уже третий месяц не была дома. Не видела своих мужа, сына. Конечно, очень скучаю», — рассказала одна из врачей, посмотревших видео.
И они не единственные. Ведь записать видео сейчас практически уникальная возможность для детей передать поздравления и слова поддержки своим родителям, которые борются с COVID-19.
День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 21 июня.