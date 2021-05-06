Дети массово пострадали в тюменских авариях

Дети в количестве шести человек пострадали за сутки в ряде ДТП, произошедших в Тюмени. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверки по фактам ДТП, в которых пострадали шестеро детей. Пятеро из них были пассажирами, один — пешеходом», — доложили в пресс-службе прокуратуры региона.

Аварии с несовершеннолетними детьми 5 мая случились в Тюменском районе и Ялуторовске. Вечером этого же дня на улице Республики в Тюмени автобус резко затормозил, из-за чего травмы получили семилетняя девочка и четырехлетний мальчик, находившееся в салоне.

Помимо этого, в Тюмени на перекрестке улиц Колхозной и Демьяна Бедного 5 мая наехали на восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.